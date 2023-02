Proteggersi dal rinnovato SMS BPER per richiesta operazione

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ci risiamo ancora una volta: unSMSper nulla ufficiale ma truffaldino sta raggiungendo gli smartphone di tanti italiani. Nel testo del messaggio si fa riferimento alladi autorizzazione di un’per un importo davvero cospicuo. Più di qualcuno sarebbe dunque tentato ad interagire con l’alert per bloccare qualsiasi pagamento: meglio frenare il proprio istinto, visto che si rischia grosso. La Bancanon c’entra assolutamente nulla anche con il nuovo SMS in circolazione. Non è stato l’istituto in oggetto ad inviare un alert ai suoi clienti, semmai qualche gruppo di hacker senza scuopoli, a caccia di dati sensibili di ignari utenti. Il messaggio preso in esame oggi contiene, come già detto, un invito a verificare un’di pagamento pronta ad ...