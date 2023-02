Prosegue | inarrestabile | al comando della classifica

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), al, la marcia vincente del Napoli di Spalletti. L'unica squadra che resta a distanza considerevole, ma comunque non perde punti, è l'Inter. Che regola il Milan. In un derby tirato e combattuto, soprattutto nella seconda parte. Napoli che, comunque, resta con largo margine in testa ad unache vede, settimanalmente, qualche squadra commettere un passo falso. Vedi Lazio ed Atalanta. Oltre al Milan. In attesagara dell'Arechi, dov'è di scena la sfida salvezza tra Salernitana e Juventus. Tornando agli Azzurri: la gara del Picco ha visto il Napoli soffrire un pochino nel primo tempo. Ma si sa che gli Azzurri soffrono un pochino questo genere di partite. E di terreno di gioco. Ma poi hanno dilagato nella ...