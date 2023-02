(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Laquest’oggi affronta il tema di una violenza fisica e psicologica che Cesare San Mauro ha inflitto alladi 10. San Mauro è indagato dalla Procura per maltrattamenti alla piccola e lesioni personali all’ex. “La piccola di diecipicchiata ripetutamente dal padre. Alla bimba diceva che la madre, affetta da una grave malattia, tanto ‘sarebbe morta’ “. L’uomo è unessore dell’Universitàdi, continua il quotidiano: “In un caso la donna sarebbe stata sbattuta brutalmente contro la porta, in un altro colpita con un pugno. È da queste imputazioni che Cesare San Mauro, 67, deve difendersi. L’uomo,essore alla, ...

...parte si trattava di dare il cambio al fuffa sui telefonini in classe o sugli stipendi dei, ... fin da giovanissimo e ora meritevoledefinizione amicale di 'monaco', essendo Donzelli votato ...... da una vita intera, è punto di riferimento per i nostri ragazzi e prepara i ragazzi non soltanto atleticamente, ma mira al pieno sviluppoPersona nella sua interezza. Ringrazio la.ssa ...

Prof della Sapienza e avvocato del Coni a processo, pestava moglie e figlia di 10 anni. Roma bene sotto shock Repubblica Roma

La prof.ssa Veronese coordinatrice di un gruppo di lavoro per la ... Unipi

Foto hard agli alunni, analisi sullo smartphone del prof di religione. Spunta un incarico in segreteria ilmessaggero.it

Violenza a scuola, la prof di Rovigo: "Mi hanno sparato in classe e sembra colpa mia. La preside mi ha tolto … la Repubblica

La prof della Sapienza: “I miei studenti hanno fatto bene a occupare, questo governo specula sugli an... Il Riformista

Si terrà il 25 febbraio a Sant'Arsenio la cerimonia di conferimento della nomina di Cittadino Benemerito al Professore Giuseppe Ippolito. Ippolito è originario di Sant’Arsenio ed è uno dei maggiori es ...L'imparare a sparare a scuola, il farla fuori dal vaso di Donzelli in Parlamento, le identità di genere in fila ai seggi...Politica e stampa avvinte ad inesauribile sequenza di fuffa e supercazzole. V ...