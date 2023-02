Processo per stupro | si aggrava la posizione di Grillo jr “Mia figlia dopo quella notte non è più la stessa”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non sono venuti oggi, in aula, al Tribunale di Tempio Pausania, i quattro imputati per il presuntodi gruppo che sarebbe avvenuto, nel luglio di 4 anni fa in un residence della Costa Smeralda. Gli imputati sono Ciro, figlio di Beppe, e altri tre suoi amici, tutti genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta. I ragazzi sono accusati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane italo norvegese e di una sua amica. Prosegue, intanto, da questa mattina, la dedella madre della giovane, che ha portato all’attenzione della corte nuovi elementi, che sembranore ladel figlio del fondatore del M5S.jr, le accuse della mamma della presunta ...