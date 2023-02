(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si è tenuta oggi nell'aula del Tribunale di Tempio Pausania, la sesta udienza (la prima nel 2023) delche vede imputati, figlio di Beppe, e altri tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta. I quattro sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane italo norvegese e di una sua amica. Fatti che per la Procura sono avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 all'internovilletta a schiera di proprietàfamigliaa Porto Cervo, in Costa Smeralda. Quella di oggi era considerata un'udienza-chiave: hannoto – mentre ilsi svolgeva a porte chiuse - i genitoriragazza e un consulente tecnico ...

E' uno dei passaggi chiave del racconto in aula - a porte chiuse - della madre della presunta vittima dello stupro di gruppo, riferita dagli avvocati delle parti lese nelcontroGrillo ...Estratto dell'articolo di Giuseppe Legato per 'La Stampa' il pmsantoriello Lui, il pm finito nella bufera social per un video girato quattro anni fa in cui, tra un sorriso e una battuta intrisa di fede calcistica, diceva di odiare la ...

Ciro Grillo e lo stupro di gruppo. "Mia figlia non dorme più, è un corpo che cammina". La testimonianza dramm… La Repubblica

La madre della ragazza che accusa Ciro Grillo: «Da quel momento è diventata un corpo che cammina» Corriere della Sera

Processo Ciro Grillo, testimonia la madre della vittima: "Da allora è corpo che cammina" Sky Tg24

Processo Ciro Grillo, via all’udienza chiave. La mamma della vittima: “Mia figlia non è più la stessa, è solo… La Stampa

Processo Ciro Grillo, in aula parla la mamma della vittima: Da quel giorno è un corpo che cammina Fanpage.it

Il giornalista Graziano Campi, ospite della trasmissione su TvPlay, fa il punto sulle vecchie dichiarazioni del PM Santoriello in relazione al processo Juve ...Al processo che vede imputati per violenza sessuale Ciro Grillo ed altri tre sui amici genovesi, ha testimoniato la madre della vittima ...