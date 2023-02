Principali difetti dei cellulari smartphone e come risolverli

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I nuovi telefoni sono pieni di funzioni, al punto da poter rimpiazzare efficacemente qualsiasi PC e qualsiasi dispositivo utilizzato finora per il divertimento, per il lavoro, per stringere nuove amicizie o per studiare. Nonostante le tante funzioni i telefoni moderni presentano ancora numerosi, a volte così macroscopici da risultare incredibile che non siano ancora stati risolti (o che siano stati risolti solo parzialmente, magari mascherandoli sotto altre funzioni). Nella guida che segue vi mostreremodei telefoni moderni, cercando di mostrarvi anche i metodi perpersonalmente, senza dover attendere l'arrivo del fantomatico "telefono senza" (che forse non esisterà mai). LEGGI ANCHE -> Controllare se tutto funziona sullo...