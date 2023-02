Prima serata del Festival di Sanremo | tra colpi di scena e musica

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) : Diamo il via alla garadeldi. La 73esima edizione delsi apre con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto che hato la Turchia e la Siria. Per omaggiare lavisita in assoluto del Presidente Mattarella, Gianni Morandi ha intonato l’inno nazionale. Poco dopo, il premio Oscar Roberto Benigni nel suo monologo ha elogiato la nostra Costituzione nel suo 75esimo anniversario. Co-conduttrice per lavolta Chiara Ferragni. Riprendendo sul suo primo outfit le parole dell’artista Claire Fontaine Pensati Libera, l’imprenditrice digitale ha voluto inviare un messaggio alle donne: è importante sentirsi sé stesse senza essere giudicate, uscendo dal ruolo che la società impone. Il suo ...