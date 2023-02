(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Bergamo. Da mercoledì 8 febbraio è disponibile, in formato digitale e cartaceo, ilvolume deldeidelle Opere, edizione 2/2022, che da decenni rappresenta il punto di riferimento assoluto per idizia e impianti nella provincia bergamasca. Il listino, realizzato dalla Camera di commercio con cadenza semestrale, rileva idi più di 6.400 voci del mercato edile: materiali, manodopera, assistenze murarie, impianti tecnologici, contenimento energetico, sicurezza, tutela della salute e dell’igiene nei luoghi di lavoro. Oggetto di continui miglioramenti, ora si presenta rinnovato, con5500 nuovie voci, tra nuovi ...

...soprattutto cemento armato e ferro 'Scontiamo l'effetto della fine del super bonus nella parte dell' edilizia privata - ha ricordato Daria Orlandi presidente Ance Toscana Nord sezione- ...... che non prevedono meccanismi automatici di adeguamento al rialzo dei(la cosiddetta 'scala ... Inflazione, la crescita della cig per le impresePer i lavoratori in cig delle imprese del ...

Prezzi edili, online il nuovo bollettino dei prezzi: oltre 5.500 nuove quotazioni BergamoNews.it

Prezzi materiali edili “troppo bassi”, il Tar dà ragione ai costruttori: “Ora la Regione si adegui” Primonumero

Inflazione edilizia: materiali e manodopera gonfiano i costi di costruzione del 25% QUOTIDIANO NAZIONALE

Caro materiali: Prezziario delle Opere Edili della Regione Molise ... Appalti e Contratti

Edilizia 2023: per crescere occorre accelerare sul Pnrr Imprese Edili News

Il testo, dopo settimane di discussione, si avvicina a un passaggio decisivo: domani è previsto il voto presso la commissione Industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo ...Comprare è fuori discussione, l'affitto ormai è a prezzi esorbitanti quindi dare vita a un nuovo grande piano casa di edilizia pubblica nei prossimi anni sarà assolutamente priorità - ha ribadito -.