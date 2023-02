Possibile derby fra cugini in Inghilterra? Al Thani vuole comprare anche lo United | la situazione

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non è un buon periodo per il Mster City. In campionato, il club allenato da Guardiola è reduce dalla sconfitta contro il Tottenham che rappresenta una grande occasione sprecata per accorciare dall’Arsenal capolista. A questo, si è aggiunge l’inchiesta contro il club avviata dalla Premier League che rischia di portare una pesante penalizzazione. Un’altra notizia che coinvolge il City è invece più curiosa: il cugino del proprietario Mansur bin Zayd Al Nahyan è infatti interessato all’acquisto dei rivali cittadini del Mster. Foto: Getty Images- MsterAlinteressato al Mster: laIl suo nome è già noto alle cronache calcistiche ed è quello di Al, ...