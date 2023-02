Più cooperazione transatlantica in Difesa In arrivo l’accordo Pentagono-Eda

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Inuna nuova intesa intra le due sponde dell’Atlantico. Il Consiglio europeo, come si evince da una nota, ha infatti approvato il progetto di accordo amministrativo tra l’Agenzia europea per la(Eda) e il Dipartimento delladegli Stati Uniti (Us DoD), in vista della firma imminente. Obiettivo delè fornire un quadro che permetta un più approfondito ed efficiente scambio di informazioni tra gli Usa e l’Ue in ambito militare, oltre che voler approfondire ed esplorare in profondità le opportunità ditra le due Difese. Non solo, così si vuole anche dimostrare nuovamente la rilevanza strategica del partenariato transatlantico negli ambiti die sicurezza, e confermare la visione per cui una...