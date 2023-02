Più bravi in italiano e matematica se si svolgono attività didattiche anche in estate Report Save The Children-Fondazione Agnelli

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Una crescita di apprendimenti inche equivale rispettivamente a 2 mesi e a 3 mesi e mezzo di scuola, ottenuta da studentesse e studenti della primaria e secondaria di I grado in diverse situazioni di fragilità in 9 città di tutta Italia, da Torino a Palermo, grazie a percorsi didattici mirati e personalizzati svolti in, è una bella notizia per chi – dentro e fuori la scuola – ha a cuore il recupero delle perdite di apprendimento e si impegna nel prevenire i rischi di dispersione. L'articolo .