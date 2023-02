Pistocchi distrugge Gazzetta sul caso Santoriello e la Juve

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Maurizioritorna suldel pm Ciroe scrive come anche anche l’ex presidente Figc e l’attuale presidente Serie A hanno dichiarato la propria fede calcistica. I tifosi dellantus si stanno scandalizzando per le parole del pm Ciro, che nel 2019 ha ammesso di odiare la. Un video che ha generato l’indignazione dei grandi media, da Corriere dello Sport adello Sport. Eppure nessuno si è indignato quando i vertici del calcio italiano hanno ammesso la propria fede calcistica. Lo hanno fatto nonostante ricoprissero cariche in cui bisognava essere super partes e non tifare assolutamente per nessuno, se non per il bene del calcio. Cosìscrive: “L’ex-presidente FIGC Abete tifava ...