Pinto su Zaniolo | «Avremmo potuto incassare di più»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) «Pensavo di prendere più soldi dalla cessione di? Non mi nascondo dalle mie responsabilità e dico certamente di sì. Una settimana fa era arrivata un’offerta più grande, ma purtroppo con tutto quello che è successo abbiamo trovato solo questa soluzione, che in fin dei conti non è male per nessuna delle parti». Così si L'articolo proviene da Calcio e Finanza.