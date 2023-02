(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Operativo della Compagnia dihannoieri sera un 41enne che avevato lae la figlioletta di 2 anni, quest’ultima scagliata a terra con forza a terra tanto da farle perdere i sensi. L’uomo, che era ubriaco e ha una storia di dipendenza da alcool e stupefacenti,va da anni la compagna e ieri sera l’ha aggredita per l’ennesima volta, stringendo anche le mani al collo e usando violenza anche sullafino a provocarle una importante ferita al capo con copiosa perdita di sangue. La piccola a causa dell’accaduto è svenuta. Sono state le urla strazianti della mamma a mettere in allarme i vicini i quali hanno chiamato i militari: l’uomo è statole sue ...

Qui hanno trovato il padre che sosteneva che la figlia non fosse in casa ma in Bangladesh con la. La giovane però ha sentito le voci e ha iniziato a picchiare sulla porta per farsi aprire. I ...In uno degli episodi riferiti, l'uomo aveva seguito l'excon la propria auto e poi tamponarla appositamente più volte, al punto da costringerla a rifugiarsi presso il Commissariato di P. S. ...

Picchia moglie e figlia, arrestato dai carabinieri a Ischia - Campania Agenzia ANSA

Picchia la moglie, poi scaraventa la figlia di 2 anni sul pavimento: la ... Fanpage.it

PICCHIA MOGLIE E FIGLIA IN CASA, ARRESTATO DAI ... Isolaverdetv

Picchia, minaccia e segue ex moglie a Catania: arrestato Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

PICCHIA LA MOGLIE E LA FIGLIA DI DUE ANNI, ARRESTATO Impresa Diretta

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Lo aveva già fatto in precedenza con la sua ex moglie. Questa volta però ad essere perseguitato da un imprenditore di Sora di 51 anni è stato un altro uomo, anche ...