Picchia la compagna a Bacoli | 54enne arrestato

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)lae i Carabinieri intervengono.risponderà di lesioni personali aggravatelafinito nei guai. È notte e la centrale operativa della compagnia di Pozzuoli riceve una richiesta di aiuto. “La sta ammazzando di botte, fate presto!”. La chiamata arriva dae in pochi minuti i Carabinieri della locale stazione irrompono nell’appartamento segnalato. In casa un uomo e una donna, hanno rispettivamente 54 e 42 anni, sono conviventi. Lui l’ha più volte colpita al volto e lei è stordita. A tavola la cena non ancora consumata. I militari lo bloccano e la richiesta al 118 è d’obbligo. Nell’appartamento viene rinvenuto e sequestrata una carabina ad aria compressa con un ...