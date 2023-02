Piazza San Pietro | l’effetto sorpresa che non c’è più | ecco cosa è andato perso nel corso degli anni

Leggi su funweek

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ad oggi una delle vie più conosciute di Roma è via della Conciliazione, ovvero la strada che porta aSanda Castel Sant’Angelo. Castel Sant’Angelo foto Rossana MarconLa costruzione di Via della Conciliazione, in sostituzione alla Spina di Borgo, cambiò però totalmente lo sguardo di Roma verso la Santa Sede. Una decisione, quella di distruggere gli edifici del Borgo, che portò a distruggere con sé anche lo stupore dei cittadini, che venivano colti didall’immensità della. Ma la storia di via della Conciliazione non è così remota come sembra. È, infatti, nel 1936 che si decise di sostituire l’allora Spina di Borgo con la maestosa via della Conciliazione. La demolizione di Spina di Borgo Spina di Borgo era il nome che veniva attribuito ad una serie di edifici posti tra Castel ...