Petagna porta altri soldi per il calciomercato del Napoli | ecco la cifra

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il Monza a fine stagione riscatterà Andrea, facendo entrare nelle casse del10 milioni di euro. Il giocatore ora in Brianza è stato sostituito da Giovanni Simeone, argentino che fino ad ora ha segnato 8 gol giocando molto poco. Ma Simeone ha avuto un grandissimo impatto sulla quadra azzurra, realizzando reti pesantissime come quelle con Milan e Roma ad esempio, ma anche gol decisivi in Champions League. Insomma la sostituzione Simeone-sembra essere andata benissimo al, che ha girato il suo attaccante al Monza. L’accordo tra le due società, come ricorda Gazzetta dello Sport, è chiaro: prestito con obbligo di riscatto, che scatta quando ci sarà la matematica salvezza per il Monza. La squadra brianzola da quando viene gestita da mister Palladino sta facendo grandi ...

Poi ci ha pensatoa riportare in parità il risultato per i padroni di casa alla mezz'ora, sfruttando un assist di Carlos Augusto. Ma Gabbiadini non ci sta e nella ripresa, al 58',...La partita sembra ormai indirizzata, ma all'ultimo secondo di recuperosi procura un rigore ... Per il Monza arriva invece un punto chela squadra in decima posizione a 26 punti, a pari ...

Serie A - Monza-Sampdoria 2-2, pagelle: Gabbiadini e Petagna ... Eurosport IT

Monza-Sampdoria, 2-2: Gabbiadini sugli scudi, un rigore oltre il recupero regala il pareggio ai brianzoli Telenord.it

Petagna risponde a Gabbiadini. Il primo tempo di Monza-Sampdoria termina 1-1 TUTTO mercato WEB

VN – La Fiorentina cerca l’attaccante, ma chiude la porta a Petagna: il punto Viola News

Il Verona rosicchia un altro punto allo Spezia, beffa atroce per la Samp CittaDellaSpezia

I blucerchiati giocano bene e vanno due volte in vantaggio con Gabbiadini. Il Monza segna prima con Petagna, quindi pareggio definitivo con Pessina. Decide ...Doppietta di Gabbiadini per i blucerchiati. Gol di Petagna e di Pessina dal dischetto allo scadere per i lombardi LA CRONACA (ANSA) ...