Il tutto accade in seguito alla separazione della coppia in seguito alle violenze perpetrate dal professore all'ex: 'Sullo sfondo di questa storia c'è una separazione. Una separazione non ...Maltrattamenti contro la figlia minorenne, il reato contestato a cui si aggiungono le lesioni personali nei confronti dell'ex. In un caso la donna sarebbe stata sbattuta brutalmente contro la ...

Prof della Sapienza e avvocato del Coni a processo, pestava moglie e figlia di 10 anni. Roma bene sotto shock Repubblica Roma

Prof della Sapienza e avvocato del Coni a processo, "Pestava ... IlNapolista

“Pestava la moglie e la figlia di 10 anni”: prof della Sapienza e avvocato del Coni a processo TPI

Gaeta / Maltrattava e picchiava moglie e figlia, allontanato da casa ... Temporeale Quotidiano

Pesta la moglie incinta: arrestato dai carabinieri di Toano Modena 2000

Cesare San Mauro, avvocato, professore alla Sapienza e membro del collegio di garanzia del Coni è accusato di maltrattamenti sulla figlia minore e lesioni personali a danno della ex moglie. Il 67enne ...La procura contesta a Cesare San Mauro violenze fisiche e psicologiche: "Alla bimba diceva che la madre, affetta da una grave malattia sarebbe ...