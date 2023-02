Peschiera | il Sindaco lancia un appello ai privati per trovare una casa in affitto per la famiglia Jaghl | «Il comune contribuirà con 1200 euro»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dipendente a tempo indeterminato con un reddito di circa € 21mila/anno non trova unainper la moglie e i quattro figli; 47 famiglie in lista per una delle due case Aler disponibili e 50 famiglie in lista per due alloggi comunali. In apertura l'Agenzia dell'abitare per far incontrare domanda e offerta.

Per i primi cittadini di San Giuliano Milanese, Marco Segala , diBorromeo, Augusto ... Attaccando duramente ildi Milano, Giuseppe Sala , "sta lavorando per una città per pochi, ...Il: "È già al massimo delle sue potenzialità" Al cospetto di tale affermazioni appare a dir poco basito ildiOrietta Gaiulli . "Ritengo banale e vergognoso che in sede di ...

Peschiera, il Sindaco lancia un appello ai privati per trovare una ... 7giorni

Sub Peschiera consegnano assegno al sindaco un aiuto per chi non ... TG Verona

Peschiera, troppe strade al buio. Il sindaco: ci scusiamo, pronti a intervenire IL GIORNO

Peschiera, il sindaco Moretti si è convinto, incontrerà lunedì 6 ... 7giorni

Collettore del Garda, scoppia la polemica: «Potenziare quello di Peschiera». «Uno solo Non esiste» L'Arena

Continua la triste storia della famiglia siriana in emergenza abitativa, quattro figli minorenni e la madre ospiti di più amici a Milano e Cologno Monzese, lui dorme in macchina. La deriva umanitaria ...La polizia locale lo inseguito a sirene spiegate e lo ha bloccato in via Peschiera dopo che aveva provato una brusca ... In seguito all'accaduto il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e Nicolò Nacleri ...