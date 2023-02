Perché Sethu porta il caschetto e veste di nero? Il fratello gemello a Sanremo 2023

... ora non mi esalto, condivido la gioia e vado avanti a lavorare, anchemancano altre quattro ... Will Stupido - Modà Lasciami -Cause perse - Articolo 31 Un bel viaggio - Lazza Cenere - ...... Paola e Chiara, Gianmaria, Will,, Colla Zio e gli Articolo 31. Star contro talent Uomo, over ... Attenzione però a puntare sull'artista sbagliato,la canzone o il cantante squalificato ...

Chi è Sethu e perché si chiama così: il giovane rapper-punk a Sanremo con “Cause Perse” sull... Il Riformista

Chi è Sethu di Sanremo: vero nome, perché veste di nero Biccy

Sethu e le sue Cause perse: «All'Ortica vivo il giusto fermento» Mi-Tomorrow

“Cause perse”, il testo della canzone di Sethu a Sanremo 2023 RaiNews