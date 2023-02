“Perché ha devastato tutto” Sanremo 2023 | la scoperta choc su Blanco | il peggiore dei motivi

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) È stato, indubbiamente, il momento più iconico, e chiacchierato, della puntata di apertura della 73esima edizione del Festival di. Amadeus ha ammesso di non ricordarsi una scena simile dai tempi del Bugo e Morgan-gate, nel 2020. La sfuriatasta attirando critiche web, anche da parte di colleghi. Sia certi in gara come lui, che altri sintonizzati sulla diretta e connessi su Twitter si sono espressi sul live. Diversi artisti si stanno esprimendo riguardo a quanto accaduto nella primo appuntamento sanremese e tra questi c’è chi condanna senza alcuna possibilità di perdono, come chi invece sta cercando di ridimensionare il. Secondo molti, il 19enne, al Festival diavrebbe rovinato la sua carriera. Per adesso ancora non si è espresso e nonostante l’invito di Amadeus a ...