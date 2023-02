Pegah Moshir Pour e Drusilla Foer denunciano la repressione in Iran | ' Insieme per la libertà'

"In Iran non avrei potuto essere vestita così né parlare di diritti: sarei stata arrestata o forse addirittura uccisa". L'attivista italo - iranianaPour è all'Ariston, nella seconda puntata di Sanremo 2023 , con un monologo sulle proteste nate in Iran dall'uccisione di Mahsa Amini lo scorso settembre per mano della polizia del regime.La 31enne è nata a Theran, da cui è fuggita a nove anni con la famiglia per l'aggravarsi del regime. Lavora con i social e si batte per i diritti ...

Pegah Moshir Pour content creator, italiana di origine iraniana, venuta a vivere in Italia con i genitori quando era piccola, è salita sul palco dell'Ariston “In Iran, non sarei potuta essere così tru ...Annunciate a sorpresa alla vigilia della seconda puntata, l'attrice e l'attivista italoiraniana hanno portato sul palco un monologo a due voci di rara bellezza ...