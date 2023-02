(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L'uomo, già condannato per lo stesso reato, attirava la sua vittima con la scusa di rivedere gli schemi di gioco o di un massaggio terapeutico. Ora è in ...

L'uomo, già condannato per lo stesso reato, attirava la sua vittima con la scusa di rivedere gli schemi di gioco o di un massaggio terapeutico. Ora è in ...Secondo l'accusa l'uomo, con più azioni compiute in tempi diversi, abusando del ruolo die aiutoche svolgeva presso una nota società sportiva di basket, e comunque con violenza,...

Pedofilia, allenatore di basket arrestato per violenza sessuale su giovane atleta QUOTIDIANO NAZIONALE

Pedofilia: abusi su ragazzino, arrestato allenatore basket a Roma TGLA7

Un allenatore di basket è stato arrestato per abusi sessuali su un giovane giocatore AGI - Agenzia Italia

Allenatore pedofilo, la madre: «Lui ha un tetto in carcere, io e i miei figli saremo sfrattati» Corriere

Allenatore accusato di palpeggiamenti a Pesaro. "Lo avevamo già ... il Resto del Carlino

L'uomo, già condannato per lo stesso reato, attirava la sua vittima con la scusa di rivedere gli schemi di gioco o di un massaggio terapeutico. Ora è in carcere ...L'uomo era già stato condannato per pedofilia negli anni in cui lavorava come aiuto allenatore in una località dell'Italia centrale ...