Pechino contro l’abbattimento del pallone spia | “Non renderà gli Usa più sicuri” Biden | “Proteggiamo l’America”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Continuano le tensioni tra Stati Uniti e Cina perdelha presentato ieri una protesta formale al Dipartimento di Stato Usa per la distruzione dirigibile civile senza pilota entrato “involontariamente” nello spazio aereo. L’incaricato d’affari Xu Xueyuan, “su istruzione” dell’ambasciata cinese ha espresso “ferma opposizione e forte protestal’uso della forza da parte degli Stati Uniti”, esortando a “la parte statunitense a non intraprendere alcuna azione che possa aggravare e complicare la situazione. La parte cinese si riserva il diritto fornire ulteriori risposte se necessario”. La Repubblica popolare accusa Washington di “esagerare la minaccia della Cina”, che “non aiuterà a migliorare la fiducia e le relazioni reciproche, négli ...

...legale " giudicata però da più parti 'insufficiente' e che rischia di volgere i Paesi l'uno...delle emissioni nette zero' cercando di non restare indietro rispetto a Washington e. Nel ...Biden ha certo accennato alla "sfide" poste dalla Cina e ai passi che la sua amministrazione ha fatto per rafforzare economia, esercito, diplomazia internazionalela concorrenza di. ...

Il pallone sonda cinese abbattuto dalla Forza aerea degli Stati Uniti al largo del South Carolina, dopo aver sorvolato per più di una settimana lo spazio aereo ...