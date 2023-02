(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tutte le abitazioni residenziali in classe energetica "E" entro il 2030 e in classe "D" entro il 2033. Questi sarebbero gli obiettivi stabiliti dalla proposta di direttiva europea(...

Tutte le abitazioni residenziali in classe energetica "E" entro il 2030 e in classe "D" entro il 2033. Questi sarebbero gli obiettivi stabiliti dalla proposta di direttiva europeaverdi (green house) che sara' votata giovedi' in commissione industria del Parlamento europeo per poi approdare a marzo al voto dell'Assemblea plenaria e quindi andare al negoziato con le ...' Inizialmente ci sono stati problemi negli aeroporti estrade , ma oggi le cose stanno ... Questo è cemento armato, ha un peso differente, e gli edifici hanno più piani rispetto alledi ...

Pe: "sulle case verdi garantiamo amplia flessibilita'" - Italia Agenzia ANSA

Maggioranza compatta: "No alla direttiva sulle case green" ilGiornale.it

La direttiva Ue sulle case green è cosa fatta. Una follia, che ha la sponda della Bce. Piaccia o no, Greta ha vinto - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Pe: 'sulle case verdi garantiamo amplia flessibilita'' Tiscali Notizie

Pe: "sulle case verdi garantiamo amplia flessibilita'" Gazzetta di Parma

Ritorno all'investimento e diminuzione dell'età media. Sono queste le novità che riguardano il mercato immobiliare. In crescita anche le compravendite di case vacanza.Dopo la Pandemia tutti parlavano di investire nella sanità territoriale: dopo tre anni dal febbraio 2020 è stato fatto ancora troppo poco ...