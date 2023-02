Paredes-Boca | la verità | e la Juve

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Leandrotorna al? No, non ora almeno. Il suo cuore batte per gli xeneises, ma se nel frattempo è diventato virale qualche...

Il centrocampista della Juventus , Leandro, ha parlato del suo futuro a TyC Sports. Ecco le sue parole in merito ad un possibile ritorno alJuniors, breve, ma chiara risposta: 'No, non ancora...'.Il big lascia la Juventus a fine stagione ma salta il romantico ritorno: il punto sul centrocampista La Juventus ha fatto degli investimenti importanti in estate per rinforzare la rosa ma la maggior ...

Paredes al Boca: i tifosi argentini sognano, ma dipende dal PSG Goal Italia

Juve, Paredes va al Boca Il 'caso' social e la risposta del giocatore: il futuro sembra scritto ilBianconero

Paredes Boca Juniors, indizio social di un ritorno Cosa è successo Juventus News 24

Boca Juniors, Leo Paredes: un hashtag infiamma i tifosi Calciomercato.com

Juve, al Boca sognano il ritorno di Paredes: l'hashtag che ha scatenato i tifosi Corriere dello Sport

Il centrocampista della Juventus, Leandro Paredes, ha parlato del suo futuro a TyC Sports. Ecco le sue parole in merito ad un possibile ritorno al Boca Juniors.Leandro Paredes al Boca Juniors: è uno degli ultimi rumor di mercato. Il centrocampista argentino ha chiarito la situazione ...