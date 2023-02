Parate e costruzione del gioco | Milan | quanto ti manca Maignan!

Le suesono state determinanti in più occasioni, ma paradossalmente la sua assenza ha pesato più nello sviluppo del gioco rossonero che nella reattività tra i pali. Non perderti le Newsletter ...Commenta per primo Sassuolo - Atalanta 1 - 0 Consigli 6,5: non sono miracoli masicure, importanti. Zortea 6,5: conquista subito i cuori dei tifosi neroverdi con ottimi ...in fase di. ...

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Maignan: "Uomo in più in costruzione e parate nei momenti decisivi. Quanto manca Magic Mike".Gli interventi del portiere francese sono stati determinanti in più occasioni, ma la sua assenza ha pesato ancora di più nello sviluppo del gioco ...