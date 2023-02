Palomonte | scatti osé di donne | anche minorenni | su un sito porno | indagato un 22enne del posto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Sono decine le foto ritraenti ragazze, tra cui, studentesse e madri di famiglia, in atteggiamenti osé, finite in rete su undionline. Foto, “rubate” dai profili social, dalle chat private di messaggistica istantanea, o scattate di nascosto mentre le giovani erano in vacanza, in discoteca e nelle camere da letto in momenti di intimità sessuale, estrapolate a loro insaputa e pubblicate su uninternet digrafia online con tanto di nome, cognome, età e paese di residenza delle malcapitate. Protagoniste, loro malgrado di questa brutta storia, decine di, tra cui ragazzineresidentinel comune di, divenute inconsapevolmente ...