Pallone - spia | la Cina invia una protesta formale agli Stati uniti per averlo distrutto

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Laha presentato ieri unaal Dipartimento di Stato Usa per l'abbattimento del `dirigibile civile senza pilota´ da parte dei militari americani, entrato "involontariamente" nello ...

E anche di quali capacità tecniche disporrebbe il. Due giorni fa il comandante del Northern Command degli Stati Uniti, il generale Glen VanHerck, ha ammesso davanti ai giornalisti che ...La Cina ha presentato ieri una protesta formale al Dipartimento di Stato Usa per l'abbattimento del `dirigibile civile senza pilota´ da parte dei militari americani, entrato "involontariamente" nello ...

I dubbi sul pallone-spia: perché la Cina ha usato uno strumento così «visibile» E perché proprio ora Corriere della Sera

Pallone-spia, Casa Bianca: i sub della Navy hanno recuperato i primi detriti del pallone, li teniamo RaiNews

I resti del pallone spia cinese sono stati recuperati Il Post

Pallone-spia cinese abbattuto «fa parte di una più ampia operazione di spionaggio di Pechino»: l'intelligence ilmessaggero.it

Pechino contro l’abbattimento del pallone spia: “Non renderà gli Usa più sicuri” Il Fatto Quotidiano

Il ministero della Difesa di Pechino ha rifiutato un tentativo di interlocuzione da parte del segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...