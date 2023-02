Pallanuoto | Brescia domina a Marsiglia e svetta nel girone di Champions League

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sesta vittoria per ilnella fase a gironi della2022-2023 di: nella settima giornata delB i lombardi vincono in trasferta per 5-13 sui francesi dele restano in testa alla classifica del raggruppamento da soli al termine deld’andata. I lombardi mettono subito le cose in chiaro durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 1-3, poi allungano ancora ed arrivano a metà gara sul 2-7. Nella terza frazione ildilaga e si arriva così sul 3-11, infine nell’ultimo quarto la squadra italiana alza il piede dall’acceleratore e vince per 5-13., Serie A1 2023: Salerno-Pro Recco 7-13. I liguri restano in testa a punteggio pieno Per il...