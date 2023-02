(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La trattativa per il rinnovo del contratto sembracon il piede giusto sia da parte dell’Aran sia da parte dei sindacati: entrambi auspicano una “rapida” conclusione del negoziato, visto che si tratta di un contratto scaduto nel 2018

Anche questo elemento risulta illogico visto che l'Ente dispone di eccellenticome la ... pur essendo legittima, è assolutamente inopportunale ragioni sopra spiegate. Cercherò di fare ...L'AssociazioneRAI (ADRAI)spirito di responsabilità non può più sottacere le criticità aziendalitroppo tempo non affrontate dal Vertice Aziendale e chiede l'apertura di un ...

Pa, per dirigenti e medici aumenti retributivi del 4% a partire dal 2021 Il Sole 24 ORE

P.a: per dirigenti e medici aumento 4% in triennio 2019-2021 Tiscali Notizie

P.a: per dirigenti e medici aumento 4% in triennio 2019-2021 Agenzia ANSA

«Pnrr, per vincere la sfida servono dirigenti preparati» ilmattino.it

P.a., per dirigenti e medici retribuzioni a +4% nel triennio 2019-2021 TGCOM

E l’unico modo per trattenerlo sarà convincere, a suon di gol, una dirigenza, quella nerazzurra, che non ha mai smesso di credere del suo gioiellino. Quel baby talento che ha superato tutti i record e ...Manca ormai pochissimo all'accordo tra il Milan e Olivier Giroud per il rinnovo di contratto di Olivier Giroud: tra domani e venerdì è infatti previsto un nuovo incontro tra ...