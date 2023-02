Pa | Cida | al tavolo Aran proposte per innovazione da smartworking a incarichi tempo determinato

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Labitalia) - Al via i lavori all'per il rinnovo del ccnl dirigenza Area Funzioni centrali, per il triennio 2019/2021: si è aperta ieri la trattativa con le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative. La, presente alconfunzione pubblica efunzioni centrali, ha sottolineato l'enorme ritardo con il quale viene posta in discussione la posizione giuridica ed economica dei destinatari nel triennio 2019-2021. Ci troviamo, infatti, a triennio scaduto, quasi alla metà del successivo triennio 2022-2024, oltretutto con una disponibilità complessiva di risorse assegnate che non tiene assolutamente in conto dei più recenti effetti dell'inflazione sul reale potere d'acquisto dei salari, un motivo questo che evidenzia la necessità di sviluppare la ...

Statali - Al via i lavori all'Aran per il rinnovo del Ccnl dirigenza Area Funzioni Centrali, per il triennio 2019/2021: si è aperta ieri mattina la trattativa con ...