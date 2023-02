Ospedale ‘San Pio’ | Io x Benevento | “Situazione grave e non più sostenibile” 

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo: “L’Associazione IO X, prendendo atto di tutti gli interventi che ormai da tempo, denunciano lo stato in cui versa l’Azienda Ospedaliera S. Pio di, resta in attesa di interventi da parte degli organi di controllo preposti. Lapeggiora inesorabilmente e sotto gli occhi di tutti, gli associati continuano a segnalare fatti gravi che certamente non possono restare sospesi nel silenzio. Mentre il Presidente della scrivente Associazione più volte è finito sotto inchiesta per presunte diffamazioni, la maggior parte archiviate, per il sol fatto di aver cercato di tutelare la salute dei cittadini, altri denunciati pur con toni più aspri non hanno mai varcato la soglia della Procura. La cattiva gestione dell’è palese non solo ai numerosi ...