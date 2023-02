Oriana Marzoli inondata di insulti al GF Vip | Elenoire Casalegno la difende

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è stata presa nuovamente d’assalto da alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip. Nello specifico, molte persone non sembrano apprezzare particolarmente il suo vivere le relazioni in maniera totalmente libera, leggera e spensierata. Alcuni, infatti, hanno addirittura insinuato che la giovane sia “una poco di buono”. Ebbene, sulla faccenda è intervenuta, la quale ha difeso a spada tratta la concorrente del reality show. Gli attacchi contronon ci sta e sbotta In queste ore, sul web è in atto una polemica tra i fan e gli hater di. I secondi hanno accusato la ragazza di essere un po’ troppo leggera nei rapporti. Il suo vivere l’amore in maniera così libera, ...