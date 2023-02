(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ancora uno scontro nella Casa del GF Vip, questa volta per i turni delle pulizie. Protagoniste, due Vippone dal carattere e dalle personalità molto forti. Da una parte la venezuelanaMarzoli, dall’altra la salernitanaFiordelisi. Nelle ultime ore isono stati così tesi da farli saltare definitivamente alla Fiordelisi.,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, nuovo scontro per i turni delle pulizie A far scatenare il nuovo scontro, sono stati i turni delle pulizie in Casa :, all'insaputa di tutti, avrebbe cambiato i turni ...Soprattutto quello di Martina che ha scatenato la reazione di, dopo le parole pronunciate da Daniele nei suoi confronti. Non solo, tiene ancora banco la coppia formata daed Edoardo ...

Oriana e Antonella, nervi saltati al GF Vip: "Maleducata!", cosa è successo Blog Tivvù

Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli al GF Vip: Fatti curare, sei ... Fanpage.it

GFVIP 7, urla fuori dalla casa per Oriana, Antonella scappa TuttoSulGossip

Antonella Fiordelisi accusa Oriana Marzoli: Mi ha spinta, ma il video ... Fanpage.it

Antonella Fiordelisi accusa Oriana Marzoli di averla spinta (VIDEO) Novella 2000

Oriana e Antonella, nervi saltati al GF Vip: "Maleducata!", ecco cosa è successo. Il motivo della nuova lite in Casa.Riuniti in piscina, i due nuovi arrivati espongono le loro prime impressioni su alcuni VIP e commentano il comportamento di Oriana ...