L'uomo, un padovano, dovrà risponderedi omicidio strada e omissione di soccorso. Il 58enne ... un ferito in ospedaletravolto e ucciso: trovato il pirata della strada Una gelateria del ...... tra cui il traduttore online italiano -". Secondo il presidente di Arlef, Eros Cisilino, ... La versione friulana potrà essere perselezionata solo sulla versione web di Facebook, in futuro ...

Ora il friulano è una lingua di Facebook WIRED Italia

Minoranze: da oggi Facebook 'parla' anche friulano Agenzia ANSA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta regione.fvg.it

Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023: data, candidati e ... Money.it

Friulano morto a Padova, si indaga per omicidio stradale Telefriuli

La Cgil, per la giornata di venerdì 10 febbraio, ha proclamato uno sciopero di otto ore, con un presidio che dovrebbe partire alle 12.30, presso i cancelli dello stabilimento per dare una risposta, ...Proseguono i collegamenti tra Perugia e Milano-Torino con i treni ad alta velocità. Il servizio sarà mantenuto per tutto l'anno in corso. Ad annunciarlo, l'assessore regionale ai trasporti Enrico Mela ...