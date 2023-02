Oggi 8 febbraio | Beata Speranza di Gesù Le sue visioni mistiche sull’Amore misericordioso

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Meglio conosciuta come “Madre”, ha consacrato tutta la sua vita a far conoscere al mondo la tenerezza dell’amoredel Padre. Grazie alla sua intercessione guarirà un bambino affetto da una grave forma di intolleranza alimentare. Sarà il miracolo che, una volta riconosciuto, aprirà la strada alla beatificazione di Madre. María Josefa Alhama L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Per uscirne la strada è ancora lunga: era previsto che Maignan rivedesse la luce a metà, ...il totale fa 20, comprensivo di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il domani è ancora un punto ...Le prime pagine dei quotidiani sportivi diin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto ...

Le Borse di oggi, 7 febbraio. I listini Ue chiudono misti, Milano la migliore. Meloni su Tim: "Dossier complesso, presto ... la Repubblica

Terremoto oggi in Italia 7 febbraio 2023: tutte le ultime scosse | Tempo reale TPI

Luna piena della Neve, oggi 5 febbraio 2023: a che ora vederla, perché si chiama così Corriere della Sera

Nella notte italiana si sono giocate sei partite della stagione 2022-2023 di NBA . Brutto ko interno di misura per Paolo Banchero e i suoi Orlando Magic contro i New York Knicks. Ma la notizia del gio ...L'apertura di giornata, con le notizie e le voci dei protagonisti. Tutto in meno di 30 minuti. Torniamo in Turchia dove è spaventosa la devastazione del terremoto di due notti fa che ha fatto più di ...