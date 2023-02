Nuovo Assegno unico | aumenti | rinnovo | richieste | tutto quello che serve

Leggi su inews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Marzo si avvicina e porta novità importanti per le famiglie italiane. Il governo Meloni ha agito sulla scia dei provvedimenti precedenti per l’erogazione dell’universale con un paio di cambiamenti per facilitare la vita. Come prevede la legge di Bilancio infatti dal mese di marzo 2023 l‘Inps aumenterà proporzionalmente gli importi, pur mantenendo invariate L'articolo proviene da Inews24.it.