Nuovi Himars all’Ucraina | dagli Usa altre 18 batterie a Kiev

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita die delle relative munizioni alla Polonia per un accordo dal valore complessivo di 10 miliardi di dollari. La vendita, confermata dall’amministrazione guidata da Joe Biden, include 18 lanciatori(High Mobility Artillery Rocket Systems) – che l’Ucraina ha elogiato per i suoi successi sul campo InsideOver.

... di cui 180 in condizione di combattimento, si appresta a fornire a Kiev 14Leopard 2 e 88 ... munizionamento per i razzi controcarro 'Javelin', missili a lungo raggio pere sistemi 'Hawk', ...Si tratta di bombe intelligenti lanciabili come razzi dae altri simili sistemi missilistici. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov iaiuti militari non faranno altro che ...

Usa venderà 18 sistemi Himars alla Polonia La Prealpina

Usa venderà 18 sistemi Himars alla Polonia - Italia-Mondo Trentino

Lanciarazzi USA venduti alla Polonia. Si teme attacco russo Tag24

Media Usa: Washington pronta ad invio di missili a lungo raggio. Cremlino: "Aggraveranno escalation" RaiNews

Che cosa sono i GLSDB, i nuovi ordigni in arrivo dagli Usa che potrebbero mettere in crisi l'offensiva russa la Repubblica

Forti esplosioni a Mariupol. L’ultimo aggiornamento dell’intelligence Uk arriva mentre i governatori del Donbass avvisano: offensiva russa su larga scala ...L’Armata ha in campo tra i 220 e i 326 mila uomini e cerca una vittoria politica nel Donbass; la resistenza ha perso l’iniziativa dopo lo sforzo prodotto a sud ed est ...