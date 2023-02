(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Era arrivata in ospedale a Gallipoli con 41 di febbre, ed è mortatrea causa di una encefalite. Ora la procura della Repubblica di Lecce ha aperto un'inchiesta per stabilire se vi sia stata una sottovalutazione da parte del personale sanitario

sia nei bar sia nei ristoranti, si ritrovano davanti a dipendenti che non sannosul ... Il problema è, molto, e si rivela nella sua gravità quando si parla di persone allergiche. Con ...

Gallipoli, la bimba non ha «nulla di grave». La piccola di 2 anni aspetta ore sul lettino, poi muore per un'en ilmessaggero.it

"Nulla di grave". Ma la bimba di 2 anni muore dopo tre giorni di agonia ilGiornale.it

La bimba ha la febbre a 41 ma la fanno attendere un'ora e mezzo al pronto soccorso in codice verde: "Così Lud… La Repubblica

