Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura

Leggi su udine20

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “L’inaugurazioneavverrà l’8 febbraio 2025. Per curiosi percorsistoria, è il giorno in cui morì nel 1849 il più grande letteratoRepubblica di Slovenia France Prešeren ed è anche la data in cui nasceva, 135 anni fa, ad Alessandria d’Egitto Giuseppe Ungaretti, uno dei più grandi poeti italiani”.Lo ha detto l’assessore regionale allaTiziana Gibelli in occasione dell’annuncio, oggi in piazzaVittoria adata ufficiale di inizio2025 ...