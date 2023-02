Notizie di trasferimento del Chelsea | Denzel Dumfries l’ultimo

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Inter potrebbe essere pronta a far partirenella finestra di mercato estiva, a patto che il prezzo sia giusto. I giganti della Serie A hanno rifiutato gli approcci per il nazionale olandese a gennaio, ma sembra che i club potrebbero avere più fortuna tornando con offerte nella regione di € 40 milioni in estate, secondo Fabrizio Romano nel suo esclusivo Daily Briefing per CaughtOffside.ha dimostrato di essere un ottimo terzino offensivo durante la sua permanenza in Italia, e non sorprende che ilsia stato recentemente messo in contatto con lui da FC Inter News. Ilfarà arrivare Malo Gusto dal Lione in estate, ma potrebbe esserci spazio per un altro terzino destro dopo una stagione da incubo di infortuni per Reece ...