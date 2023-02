Non solo Gattuso | il Valencia pronto a salutare Cavani | spunta la destinazione del Matador

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)in seria difficoltà in questa stagione di Liga spagnola. Il club infatti si trova ad oggi in diciassettesima posizione ad unpunto di vantaggio dalla zona retrocessione, avendo conquistato5 vittorie, 5 pareggi e ben 10 sconfitte. La situazione critica ha portato ad inizio anno all’esonero dell’ex allenatore del Napoli Rinovia da? La situazione, però, potrebbe non essere l’unico ex azzurro a poter abbandonare il. Da inizio stagione, infatti, a vestire la maglia del club spagnolo c’è anche il centravanti uruguaiano Edinson. Gli ultimi rumors di mercato, infatti, riportano la notizia di un interessamento nei confronti dell’attaccante da parte di un altro club. ...

Tra i consigli a chi individua stalkeware nei dispositivi, quello dicancellare questi software,... Offerte Speciali Amazon sconta del 17% l'iMac,1499 5 Feb 2023 iMac M1 CPU 8 core e GPU 8 ...L'amicizia tra Fede e Big Rom I due calciatori dell' Intersono legati solamente dalla ...più forte io ma giochiamo una modalità che si chiama Pro Club dove abbiamo nostri amici e ognuno è un...

Galatasaray, non solo Zaniolo: anche il futuro di Icardi può cambiare Calciomercato.com

Non solo smartphone: oltre all'Oneplus 11 5G arrivano nuove cuffie, un tablet e una tastiera la Repubblica

Tim, Giorgetti: “Valutazione offerta Kkr non solo su redditività e profitto” CorCom

Pensioni e non solo. Il destino di Macron in una settimana Il Foglio

Meteo: Giovedì/Venerdì, non solo freddo; si formerà un ciclone anomalo, vi spieghiamo perché è pericoloso iLMeteo.it

Zaniolo giocherà con il Galatasaray, ma in casa Roma si parla ancora di lui. Il General Manager Tiago Pinto rammaricato per aver incassato meno di quanto pensava in conferenza stampa ha rifilato una p ...Non senza una certa sorpresa, Intel ha rilasciato per prima i driver ottimizzati per Hogwarts Legacy e le GPU della famiglia Arc, anticipando sia NVIDIA che AMD. Un avvenimento piuttosto interessante ...