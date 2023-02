Non servivano otto Stati membri Ue per capire che questa accoglienza è complice degli scafisti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb –vanno d’amore e d’accordo, ma non lo scopriamo certamente adesso. Eppure, negli ambienti vicini all’Ue, sembrano non voler ascoltare, nonostante indizi e prove siano evidenti da tempo.si sono appena espressi contro il sistema strappalacrime ed emotivo dell’, dell’asilo, ma – senza dirlo – anche dei presunti salvataggi (che in realtà altro non sono se non “raccolti”)., schiavismovuol direvuol dire schiavismo. Vuol dire tratta di esseri umani che pagano per essere schiavizzati a loro insaputa. E per distruggere il tessuto sociale ed economico del Paese di prima ...