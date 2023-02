Non riusciranno a dividerci Leader del centrodestra uniti sul palco

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A voler dar retta all'applausometro vince Giorgia Meloni, ma è una bella lotta con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. I cori «Giorgia, Giorgia» accolgono l'arrivo della presidente del Consiglio edi Fratelli d'Italia al Teatro Dal Verme di Milano, dove idella coalizione (compreso Maurizio Lupi) si ritrovano di nuovo su un, mentre i leghisti urlano «Matteo, Matteo». Ma all'arrivo del Cavaliere, per ultimo, mentre sulè in corso l'intervento del fondatore di Noi moderati, si alza il coro «C'è solo un presidente, c'è solo un presidente». «È lui il vero fondatore del», sottolinea Lupi dalmentre sventolano le bandiere dei tre principali partiti. Dopo le polemiche delle ultime ore con un presunto endorsement in una confidenza privata poi ...

Maci", ha rimarcato Berlusconi (definito da Meloni "il miglior ministro degli esteri che l'Italia abbia mai avuto" il quale ha, a sua volta, ricambiato dicendo ("ho avuto Giorgia ...Julia all'inizione sarà convinta ma poi, capendo di essere senza forze ed arrivata al limite, ... Le due donnea chiarirsi Un altro domani, anticipazioni prossima settimana: Alicia ...

Governo, Silvio Berlusconi: "Proveranno a dividerci ma non ci ... TGCOM

Governo, Berlusconi: tentano dividerci ma non ci riusciranno Tiscali Notizie

Ultime notizie governo Meloni. Berlusconi: "Vogliono dividerci" Tag24

Abusi sulla figlia 13enne: condannato il Resto del Carlino

Recite e maschere di Carnevale Una congiura degli adulti contro i bambini | Fabio Genovesi Corriere della Sera

A voler dar retta all’applausometro vince Giorgia Meloni, ma è una bella lotta con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. I cori ...Marco Eboli, il coordinatore comunale di Fdi, è talmente indignato da non riuscire a trovare un paragone calzante: "Come se per celebrare la Shoah si invitasse uno che nega l’Olocausto. Come chiamare ...