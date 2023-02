Non è giusto che un miliardario paghi meno tasse di un insegnante | dice Joe Biden

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nel discorso sullo Stato dell’Unione, il primo da quando il partito repubblicano assunto il controllo della Camera, il presidente degli Stati Uniti Joeha chiesto sostegno bipartisan, esortando i repubblicani a «finire il lavoro» insieme per ricostruire l’economia del Paese. In 73 minuti, conclusi con un lungo applauso, ha propostoper i più ricchi, aiuti per i bisognosi e investimenti nella sanità, rivendicando i risultati economici. «L’economia degli Stati Uniti si trova nella posizione economica per crescere migliore di qualunque altro Paese al mondo», ha detto. «Oggi abbiamo creato un record di 12 milioni di nuovi posti di lavoro, più posti di lavoro creati in due anni di quanti qualsiasi presidente abbia mai fatto in quattro anni». Ora però è il momento della svolta: «Il mio piano economico è quello di investire in luoghi e persone che ...