"Non date aiuti a loro". La verità sulle parole della figlia di Assad (e sulle bombe)

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In un messaggio privato, Zein alscrive di fare attenzione alle associazioni che raccolgono i fondi per aiutare i cittadini siriani. Ma viene scambiato per un diktat

Anche in Germania si alzano voci che chiedono di annullare ledi maggio dell'artista inglese. ... "Putinha invaso il Vietnam e l'Iraq, no" si chiede retoricamente, rilanciando poi la tesi ...però una svolta alla vostra sfera intima perchè la pigrizia potrebbe mettere in crisi il vostro partner. CAPRICORNO : evitate di farvi troppi problemi su qualsiasi cosa perchè alla lunga...

"Non date aiuti a loro". La verità sulle parole della figlia di Assad (e ... ilGiornale.it

Date e curiosità, tutto quello che non sapete sul Carnevale ReggioToday

Mazda CX-60 e-Skyactiv D, non date per morto il Diesel Auto.it

Nintendo riconferma le date di varie esclusive Switch, ma non ci ... Multiplayer.it

Colla Zio - Non mi va (Radio Date: 08-02-2023) EarOne

In un messaggio privato, Zein al Assad scrive di fare attenzione alle associazioni che raccolgono i fondi per aiutare i cittadini siriani. Ma viene scambiato per un diktat ...Scrivere questo pezzo implica il fatto che come spesso accade, troppe volte, qualcuno si scaglierà contro i giornali, in questo caso il nostro, perché ci sono notizie che, sempre secondo qualcuno, ...