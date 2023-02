Nilaya è il superyacht a vela in alluminio ultraleggero

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Royal Huisman, costruttore di yacht con sede in Olanda, ha varatodi 46 metri. La barca presenta un’architettura navale a cura di Reichel / Pugh Yacht Design con Nigel Ingram di MCM Newport in qualità di project manager. Nauta Design, invece, si è occupata sia degli interni che degli esterni. Prestazioni e comfort nel“Anche seè pensato per portare gli armatori in giro per il mondo, è stata richiesta una barca che avesse tutte le ‘buone abitudini’ del loro precedente regatante, ovvero reattività e maneggevolezza eccellente”, ha commentato il project manager Nigel Ingram. “Royal Huisman non ha avuto paura di investire nella ricerca per esplorare e sviluppare ogni sorta di possibilità innovativa sul risparmio di peso. La cura nei ...

The highly anticipated sailing yacht, christened Nilaya, left the Dutch yard’s Vollenhove facility earlier this week to have her towering rig fitted in Amsterdam before she finally hits the seas. The ...