Niente pensione per i medici a 72 anni | anzi sì Solo chi è di base potrà beneficiarne

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)da fare per la proroga suvolontaria dellaper ia 72. La proposta di modifica contenuta in un emendamento della Lega al milleproroghe, non è stata, infatti, prevista nella riformulazione del governo poi approvata nella commissioni Affari Costituzionali e Bilancio e non è rientrata in sub-emendamenti nemmeno per specifiche categorie. Via libera invece alla possibilità per idina generale e pediatri di libera scelta, entrambi convenzionati Ssn alla possibilità di andare ina 72e non a 70. E’ stato approvato, infatti, un emendamento di FdI al decreto milleproroghe in questo senso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

