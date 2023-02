Neve al Sud dai rilievi fino in pianura. Calabria e Sicilia a rischio nubifragi

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) AGI - Intenso maltempo sulle regioni del sud conabbondante sui, fiocchiinsui settori adriatici poi spazio all'alta pressione. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che confermano per il prossimo weekend l'arrivo di un robusto anticiclone il quale metterà fine a questa ondata di freddo. Alta pressione che potrebbe prolungarsi anche per la prossima settimana ma tendenza ancora da confermare. Minimo di bassa pressione in approfondimento a Sud dellamentre aria molto fredda affluisce dai settori orientali verso l'Italia. Il mix che si verrà a creare nelle prossime ore porterà una fase d'intenso maltempo sulle regioni meridionali condi temporali esu. ...